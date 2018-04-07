HABER

Ziynet eşya hırsızları adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 07.04.2018 13:41 | Son Güncelleme

Antalya başta olmak üzere Türkiye’de birçok ilde hırsızlık olaylarına karışan 5 kişi polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Antalya başta olmak üzere Türkiye’de birçok ilde hırsızlık olaylarına karışan 5 kişi polisin yaptığı operasyonla yakalandı. Osmaniye grubu olarak bilinen gruptaki 5 kişinin, Antalya’da iki evin kapısını levye ile açıp hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlendi.
Polisi harekete geçiren hırsızlık olayları Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesinde meydana geldi. Levye ve kart yardımıyla evlerin kapısını açan hırsızlar, evde bulunan 10 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olaylarını, Osmaniye grubu olarak bilinen grubun yaptığını belirledi. Hırsızlık olaylarını M.G, S.K. ve S.U isimli kadınlar ile H.U. ve K.A. olmak üzere 5 kişinin gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Polis ekipleri düzenledikleri operasyonla, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülerek ifadeleri alındı.
Şahısların Türkiye’nin dört bir yanından hırsızlık olaylarına karıştıkları, Antalya’daysa, iki evde ziynet eşyası hırsızlığına karıştıkları belirlendi. Şahıslar, ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayınpeder-damat aşkı olayında şok sözlerKayınpeder-damat aşkı olayında şok sözler
Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırıda yeni gelişme Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırıda yeni gelişme
'Gökçek'in izleri siliniyor mu?' sorusuna dikkat çeken yanıt'Gökçek'in izleri siliniyor mu?' sorusuna dikkat çeken yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Karnında unutulan makasla 23 yıl yaşadı

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Polis motosikleti durdurdu genç modele cezayı kesti: Poponu ört!

Ağızları açık bırakan görüntü! Çocuğu iple damdan sarkıttı

Ağızları açık bırakan görüntü! Çocuğu iple damdan sarkıttı

e-Devlet'te yeni uyguluma! Alo Fetva hattı kapandı, 'Dini Soru Sor' bölümü açıldı

e-Devlet'te yeni uyguluma! Alo Fetva hattı kapandı, 'Dini Soru Sor' bölümü açıldı

İstanbul trafiğinde korkunç görüntü! Alev alev yandı

İstanbul trafiğinde korkunç görüntü! Alev alev yandı

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.