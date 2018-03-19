Ziynet eşyalarını çaldılar

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında bir evde bulunan ziynet eşyalarını çalan hırsızlık şüphelileri kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Beyazıt Sokak üzerinde meydana gelen olayda, A.B. isimli şahsın evine giren kimliği belirsiz şüpheli ve şüpheliler, evde bulunan yaklaşık 3 bin 500 TL değerindeki ziynet eşyaları ve bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden ev sahibi olayı hemen polis ekiplerine haber verdi. Polis ekiplerinin olay yerine gelerek gerekli inceleme ve araştırmaları yapmalarının ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
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