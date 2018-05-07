Ziynet Sali Londra Konseri'nde hayranlarıyla buluştu

Celal Sönmez / Londra, 7 Mayıs (DHA) - Pop müziğinin başarılı isimlerinden Ziynet Sali, çocukluğunu geçirdiği Birleşik Krallık'ta de ilk kez sevenleriyle buluştu. Ziynet Sali, Londralı organizatörlüğünde Kentish Town, O2 Forum Konser Salonu'ndaki konserde hayranlarını coşturdu.

Sanatçı ilk Londra konserinde bazı süprizlerini de sevenleriyle paylaştı. Konserde başarılı bir performans gösteren Ziynet Sali, Sezen Aksu'nun "Deli Divane" ve İngiliz sanatçı Anthony Marshall ile birlikte yaptıkları "Magic" adlı parçalarını ilk kez Londra Konseri'nde seslendirdi.

Ziynet Sali, Magic adlı şarkıyı Anthony Marshall ile düet yaparak seslendirirken, kendilerine bir dans grubu da danslarıyla eşlik etti.

Londra'da bir yıldır sürdürdüğü müzik çalışmalarının sonucunda geçen yıl "Magic" adlı İngilizce klibini yayınlayan Ziynet Sali, 2018`de beş şarkılık bir albüm çıkaracağını sevenlerine duyurdu. Sanatci Sali, ilk defa Londra Konseri'nde seslendirdiği Magic adlı parçanın yer alacağı albümün ikinci ve üçüncü parçalarının da hazır olduğunu vurguladı.

Doğum gününü geçen hafta geride bırakan Ziynet Sali, süpriz olarak hazırlanan doğum günü pastasını sahnede keserek, mutluluğunu sevenleriyle paylaştı.

Üzerinde büskül saçakla, yıldızlı mini bir giysi ile sahneye çıkan Sali, konserde Türkçe, Rumca ve İngilizce şarkılar söyledi.

Ziynet Sali, Deli Divane ve Magic şarkılarının da aralarında bulunduğu karma programında Beş Çayı, Ne Yaparsan Yap, Ah be Gönül, Yoruldum Hayat, Çeyrek Gönül, Sarhoş ve Ben de Özledim adlı şarkalara da ye verdi.

Ziynet Sali, ayrica dinleyenlerine Londra'yı çok sevdiğini, Londra'da kendisini özgur ve mutlu hisettiğini, büyük ilham aldığını belirterek, aile ve akrabalarının yaşadığı için yasadigi icin Londra'nın kendisi için özel bir önemi olduğunu söyledi.

Londralı organizatörlüğünün 15 Haziran'da Yeni Türkü Grubu ile müzikseverleri Londra'da buluşturacağı belirtildi.



