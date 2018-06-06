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Zohak filminin galası yapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 23:09 | Son Güncelleme

İZMİT'te çekilen sinema filmi 'Zohak'ın galası gerçekleştirildi.

Zohak filminin galası yapıldı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te çekilen sinema filmi 'Zohak'ın galası gerçekleştirildi. Yönetmen Adem Uğur güzel bir film çektiklerini belirterek, "Korku filmi diyoruz ama değil. Drama-gerilim tarzı diyebiliriz. İyi bir iş çektiğimize inanıyorum" dedi.
İzmit'te bulunan bir alışveriş merkezindeki sinemada gerçekleştirilen galaya İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç, filmin yönetmeni Adem Uğur, yapımcı Feride Gören ve filmin oyuncuları Erkan Çelik, Seda Kement, Gamze Bayraktaroğlu, Seyhan Arman, Gizem Nur Doğan, Ahmet Özyavuz, Abdullah Şekeroğlu, Bülent Yaşık, Anıl Yıldız, Nigar Nevruzova katıldı. Filmde, tehlikeli bir cin tarafından ele geçirilen Rüstem isimli karakter, küçük kızı Canan'ın gözü önünde eşini öldürdükten sonra kendisini ele geçiren cini bir kutuya koyarak bir gölün dibine atması, ardından kutudaki 'Zohak' isimli cinin bir şekilde kurtularak Canan isimli karaktere tekrar musallat olması anlatılıyor.
Yönetmen Adem Uğur, "Güzel bir film çektik. Korku filmi diyoruz ama değil. Drama-gerilim tarzı diyebiliriz. İyi bir iş çektiğimize inanıyorum" dedi. Filmin yapımcısı Feride Gören ise, "Filmi geçen yıl burada İzmit'te çektik. İzmit Belediyesi'nin sponsorluğu ile çektik. Gerilim tarzında bir film. Biz çekerken çok mutlu olduk. Bir gerilim filmi olmasına rağmen çok eğlendik. Filme güveniyoruz. Standardın dışında bir film" diye konuştu.
İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Güray Oruç ise, "Biz de çok heyecanlıyız. Feride hanım 26 yaşında ama biz de bir o kadar genç ve vizyoner bir belediye olarak İzmit'te, İzmit markası altında bir film çekilmesinden çok mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Bugüne kadar İzmit pişmaniyesiyle, simidiyle tanınan bir şehirdi. Ancak son yıllarda İzmit'in gazozunu, İzmit'in 3 bin yıllık tarihini, İzmit'in film platolarını konuştuğumuz bir marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir şehir haline geldik" dedi.

FOTOĞRAFLI

Zohak filminin galası yapıldıZohak filminin galası yapıldıZohak filminin galası yapıldı

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