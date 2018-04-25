Zonguldak merkezli 10 il ve Kıbrıs’ta FETÖ operasyonu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK merkezli 10 il ve Kıbrıs'ta, ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ/PDY üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki FETÖ/PDY üyelerine yönelik soruşturma başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sabah eş zamanlı olarak Zonguldak, Hatay, Kilis, İzmir, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa, Mersin ve Kıbrıs'ta operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 10'u gözaltına alındı. Diğer 5 şüphelinin ise yakalanması için ise çalışmalar sürüyor.
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