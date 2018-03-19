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Zonguldak merkezli 11 ildeki FETÖ operasyonunda, 24 şüpheli adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 17:34 | Son Güncelleme

7 TUTUKLAMA FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden Zekeriya M., Ali C., Halil H., Adem K., Tuncay Ö., Emre C.

7 TUTUKLAMA
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden Zekeriya M., Ali C., Halil H., Adem K., Tuncay Ö., Emre C. ve Hasan K., tutuklandı. 'Etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanmak isteyen 17 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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