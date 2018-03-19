HABER

Zonguldak merkezli 11 ildeki FETÖ operasyonunda, 24 şüpheli adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 11:57 | Son Güncelleme

ZONGULDAK merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 13'ü 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanmak isteyen, aralarında eski askeri öğrenciler ile meslekten ihraç edilen askerlerin bulunduğu 24 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 13'ü 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yararlanmak isteyen, aralarında eski askeri öğrenciler ile meslekten ihraç edilen askerlerin bulunduğu 24 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak, haberleştikleri iddiasıyla örgüt üyesi olduğu öne sürülen, aralarında ihraç edilen askeri öğrenciler, subay ve astsubayların bulunduğu 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 Mart günü Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Yalova, Ordu, Kocaeli, Muğla ve Bartın'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
13'Ü 'ETKİN PİŞMANLIK'TAN YARARLANMAK İSTEDİ
Şüphelilerden 13'ü, 'etkin pişmanlık' hükümlerinden yaralanmak isteyince savcılık tarafından adli kontrol ve yurt dışı yasağı talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Diğer şüphelilerden Ahmet Y., Zekeriya M., Mustafa Y., Ali C., Ufuk K., Halil H., Adem K., Tuncay Ö., Emre C., Hasan K. ve H.H.Ö. ise tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Putin'den 'zafer' konuşmasıPutin'den 'zafer' konuşması
Mehmet Aydın devleti de dolandırmış!Mehmet Aydın devleti de dolandırmış!
Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı!Mina Başaran son yolculuğuna uğurlandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Eski Bakan Hasan Celal Güzel hayatını kaybetti!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

Şamil Tayyar'dan şok iddia: Çok özel görüntüleri Erdoğan'a izlettim, çıldırdı!

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

ÖSO Suriye uçağı düşürdüğünü açıkladı

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afrin'de patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

İnsanların şaşkın bakışları karşısında ilişkiye girdiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Uçakta öyle bir şey unuttu ki...

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

Kontrolden çıkan otomobil faciaya neden oluyordu

Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı

Misafirliğe gittiği evde silahlı saldırıya uğradı

İlginç olay! Bir anda titremeye başladı ve...

İlginç olay! Bir anda titremeye başladı ve...

Aydın'da rüzgar bir konteyner evi uçurdu!

Aydın'da rüzgar bir konteyner evi uçurdu!

Başkent’te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Başkent’te trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.