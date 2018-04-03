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Zonguldak merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 10:25 | Son Güncelleme

ZONGULDAK merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında muvazzaf asker ve mahrem imamların bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, aralarında muvazzaf asker ve mahrem imamların bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak haberleştikleri iddiasıyla örgüt üyesi olduğu öne sürülen 13'ü muvazzaf 16 asker ile, askerlerden sorumlu 5 mahrem imam olmak üzere toplam 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Çorum, Şırnak, Çanakkale, Bingöl, Karabük, Manisa, Yalova ve Denizli'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına aldı. 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen belgeler incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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