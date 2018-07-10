Zonguldak merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 6 tutuklama

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK merkezli 7 ilde düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 13 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, geçen 3 Temmuz’da örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullandığı ve örgüt üyesi oldukları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Zonguldak merkezli, İstanbul, Bursa, İzmir, Konya, Elazığ ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6’sı tutuklandı, 7’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

