Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu: 12 askere gözaltı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak, haberleştikleri ve örgüt üyesi oldukları öne sürülen 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde Zonguldak merkezli Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Hakkari, Mardin, Muş, Muğla, Samsun, Şanlıurfa ve Tunceli'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda 12 muvazzaf asker gözaltına alınırken, 8 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
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