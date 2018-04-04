Zonguldak merkezli FETÖ operasyonu

Zonguldak merkezli 13 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltı sayısı 21’e yükseldi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, ’ardışık arama ve kripto şifreleme’ yöntemleriyle haberleştikleri ve örgüt üyesi olduğu iddia edilen 13’ü muvazzaf 16 asker olmak üzere askerlerden sorumlu 5’i mahrem imam 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.
Zonguldak merkezli ve TEM ekiplerince başlatılan operasyon İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Şırnak, Çorum, Bingöl, Çanakkale, Karabük, Denizli, Manisa ve Yalova’de belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirildi. Dün gözaltına alınan 13 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülmüştü. Ekiplerin sürdürdüğü operasyon aranan 8 şüpheli daha yakalandı. Böylece operasyon kapsamında gözaltı sayısı 21’e yükseldi.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen belgeler incelenmek üzere emniyete götürüldü.
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