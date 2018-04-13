Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 21 şüpheli adliyede (2)

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Zonguldak merkezli 14 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 10'u etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak savcılıkta verdikleri ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı, 2'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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