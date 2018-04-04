Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 21'e çıktı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltı sayısı 21'e yükseldi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 'ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak haberleştikleri iddiasıyla örgüt üyesi olduğu öne sürülen 13'ü muvazzaf 16 asker ile, askerlerden sorumlu 5 mahrem imam olmak üzere toplam 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Zonguldak, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Çorum, Şırnak, Çanakkale, Bingöl, Karabük, Manisa, Yalova ve Denizli'de düzenlenen operasyonda dün 13 şüpheli gözaltına alındı. Devam eden operasyonlar sonucu gözaltı sayısı 21'e yükseldi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.
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