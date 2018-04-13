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Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 21 şüpheli adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.04.2018 10:31 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta FETÖ/PDY’ye yönelik 14 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, aralarında askerlerden sorumlu ’mahrem imam’ların da bulunduğu 21 şüpheli Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi.Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında 4 Nisan 2018 tarihinde Zonguldak merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zonguldak’ta FETÖ/PDY’ye yönelik 14 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, aralarında askerlerden sorumlu ’mahrem imam’ların da bulunduğu 21 şüpheli Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında 4 Nisan 2018 tarihinde Zonguldak merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. ‘Ardışık arama ve kripto şifreleme’ yöntemiyle haberleştikleri ve örgüt üyesi oldukları iddia edilen şüpheliler için yapılan operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.
Zonguldak merkezli operasyonda İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Balıkesir, Şırnak, Bingöl, Çorum, Çanakkale, Denizli, Manisa, Yalova, Karabük illerinde belirlenen adreslerde yakalanan şüpheliler TEM ekiplerince Zonguldak’a getirildi.
10’u muvazzaf, 4’ü açığa alınan asker, 1’i KHK ile ihraç, 1 ihraç askeri öğrenci ve askerlerden sorumlu 5’i ’mahrem imam’ olmak üzere 21 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi.
Şahısların ev ve iş yerlerindeki aramalarda ele geçirilen belgeler ve dokümanlara da incelenmek üzere el konuldu. Şüpheliler sabah erken saatlerde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 21 şüpheli adliyeye sevk edildi

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Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 21 şüpheli adliyeye sevk edildi

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 21 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 21 şüpheli adliyeye sevk edildi

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 21 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 21 şüpheli adliyeye sevk edildi

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 21 şüpheli adliyeye sevk edildi
4 / 8

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 21 şüpheli adliyeye sevk edildi

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 21 şüpheli adliyeye sevk edildi
5 / 8

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 21 şüpheli adliyeye sevk edildi

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 21 şüpheli adliyeye sevk edildi
6 / 8

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 21 şüpheli adliyeye sevk edildi

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 21 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 21 şüpheli adliyeye sevk edildi

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 21 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 21 şüpheli adliyeye sevk edildi

Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 21 şüpheli adliyeye sevk edildi
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