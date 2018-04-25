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Zonguldak merkezli kripto FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 09:38 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta FETÖ/PDY’ye yönelik 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik Zonguldak merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zonguldak’ta FETÖ/PDY’ye yönelik 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerini kullanan TSK içerisindeki FETÖ üyelerinin yakalanmasına yönelik Zonguldak merkezli 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Zonguldak merkezli Hatay, Kilis, İzmir, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şanlıurfa, Mersin, olmak üzere toplam 10 il ve KKTC’de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda aranan 15 şüpheliden 10’u gözaltında alındı. Diğer 5 şüpheli şahısla ilgili yakalama çalışmaları sürüyor.

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