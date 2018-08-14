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Zonguldak'ta akılalmaz olay! 7 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 19:59 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta bisikletiyle gezerken 5 metre yükseklikten düşen 7 yaşındaki Fırat Başaran'ın ağzından giren demir başından çıktı. Küçük çocuk başına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta akılalmaz olay! 7 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı

Olay, saat 16.30 sıralarında, Yeşil Mahalle Esentepe Sokak'ta meydana geldi. Evinin önünde bisiklete binen Fırat Başaran dengesini kaybederek, yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Düştüğü yerde bulunan inşaat demirlerinden bir tanesi Fırat Başaran'ın ağzından girip başından çıktı. Acı içinde bağıran çocuğun yardımına çevredeki vatandaşlar ve yakınları koştu. Haber verilmesiyle kısa sürede gelen sağlık ekipleri, inşaat demirini çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi.

AFAD EKİBİ HASTANEDE DEMİRİN BİR BÖLÜMÜNÜ DAHA KESTİ

İtfaiye ekipleri, demirin bir bölümünü kesti. Çocuk başına saplanan inşaat demiriyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AFAD ekibi hastanede demirin bir bölümünü daha kesti.

AMELİYATA ALINDI

Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edilen Fırat Başaran ameliyata alındı. Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Bekir Hakan Bakkal, çocuğa acil müdahale ettiklerini, tüm hekimler olarak seferber olduklarını belirterek, çocuğu ameliyata aldıklarını söyledi.

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