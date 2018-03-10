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Zonguldak'ta dehşet anları! Bıçakla önce vatandaşlara sonra polise saldırdı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 23:45 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi merkezinde elinde bıçakla önce etrafındakilere ardından da polise saldıran Mustafa A. girdiği kuruyemişçide etkisiz hale getirildi. Mustafa A. 4 yıl önce de girdiği markette kendisini yakalamak isteyen polislere konserve, sucuk ve bıçak fırlatmıştı.

Olay, Ereğli ilçesi merkezindeki Uzun Çarşı’da meydana geldi.

İddiaya göre Mustafa A. (32) elindeki bıçakla etrafa saldırmaya başlayınca vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polise de bıçakla saldırmaya çalışan zanlı yakalanmamak için kaçmaya başladı.

Havaya ateş açan polisin dur ihtarına da uymayan saldırgan elindeki bıçakla bir kuruyemişçinin deposuna saklanmaya çalıştı. Elindeki bıçakla vücuduna kesikler atarak polisi kendisinden uzak tutmaya çalışan zanlı, bir süre sonra etkisiz hale getirildi.

Vatandaşların yaşanan olayı cep telefonları ile görüntülemeye çalışıp izlemek istemesi saldırgana müdahale etmek isteyen polise zor anlar yaşattı. Saldırgan polis aracına konularak karakola götürülürken, buradan da ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Mustafa A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

4 YIL ÖNCE DE POLİSE SALDIRMIŞTI

Mustafa A. 4 yıl önce sokakta gençlere saldırmış ardından girdiği markette kendisini yakalamak isteyen polislere tezgahtaki konserve, sucuk, satır ve bıçakları fırlatmış ve bir süre sonrada gözaltına alınmıştı.

Bir çok suçtan hüküm giyen Mustafa A., serbest bırakılmasının ardından bugün ilçe merkezinde yine 4 yıl önce yaşanan olayın benzerini gerçekleştirdi.
Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

(İHA)

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Zonguldak Ereğli bıçaklı saldırgan saldırı polis

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Polise saldıranlar tutuklanıp adam akıllı cezaya çarptırılmadığı sürece diğerleri de cesaret bulacaklardır. Unutulmamalıdır ki, polise saldıran herkese saldırır.
böyle psikolojisi bozuk vatandaşların kimseye zarar veremeyeceği bir yerde tutulması ve tedavi edilmesi lazım yoksa birilerine zarar verebilir
bu toplumda huzur olmaması ıcın adamın dısarı cıkıp bırını oldurmesı beklenecek ancak oldururse tutuklanır.
Bu gibi insanların kendilerine faydası yok bunları içeri Atacan ömür boyu tek hücrede kalacak.
Aklı dengesi bozuksa neden serbest bırakmışlar, akıl hastanesine sevk edilemez miydi? Sanırım kendisini yaraladığı için hastaneye götürdüler.
Geberseydi keşke
İlla birini öldürmesimi gerekiyor.Akıl sağlığı yerinde değilse tedavi edilsin hatta tecrit edilsin,ha sağlıklı ise ve ne yaptığını gayet iyi biliyorsa caydırıcı bir ceza verilsin.Polise saldıran birisi bizim gibi kendi halindeki vatandaşa ne yapmaz.Bu tip olaylarda saldırgan uyarı ateşine rağmen durmuyorsa vurularak etkisiz hale getirilmeli.Yoksa bıçağı silahı eline alan polise insanlara herkese saldırır.
BUNUN DIŞARIDA CANI SIKILIYOR DEMEKKİ.İÇERİDEN HİÇ ÇIKARMAYIN OLSUN BİTSİN
Bu haber bu video Boyle öküzleri iyiçe çesaretlendirir Elinde bıçak var bunla orda birini öldürse ne olacak Polisin görevi ne? Milletin çanını malını korumak orda bir polis bu Serefsizi vursa kim ne diyecek neden böyle pişliklere fırsat veriliyor neden polis bunları 3 ikazdan sonra çekip vurmuyor Kuruyemişci dukkanına girmiş ordaki esnafın günahı ne? Dünyanın zararını vermistir işyerine Olan üstü hal var poliste yetkide var her sey ortada daha neyi bekliyor Bu devletin polisi birilerin ölmesinimi
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