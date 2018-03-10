Zonguldak'ta dehşet anları! Bıçakla önce vatandaşlara sonra polise saldırdı

Olay, Ereğli ilçesi merkezindeki Uzun Çarşı’da meydana geldi.

İddiaya göre Mustafa A. (32) elindeki bıçakla etrafa saldırmaya başlayınca vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polise de bıçakla saldırmaya çalışan zanlı yakalanmamak için kaçmaya başladı.

Havaya ateş açan polisin dur ihtarına da uymayan saldırgan elindeki bıçakla bir kuruyemişçinin deposuna saklanmaya çalıştı. Elindeki bıçakla vücuduna kesikler atarak polisi kendisinden uzak tutmaya çalışan zanlı, bir süre sonra etkisiz hale getirildi.

Vatandaşların yaşanan olayı cep telefonları ile görüntülemeye çalışıp izlemek istemesi saldırgana müdahale etmek isteyen polise zor anlar yaşattı. Saldırgan polis aracına konularak karakola götürülürken, buradan da ambulansla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Mustafa A.’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

4 YIL ÖNCE DE POLİSE SALDIRMIŞTI

Mustafa A. 4 yıl önce sokakta gençlere saldırmış ardından girdiği markette kendisini yakalamak isteyen polislere tezgahtaki konserve, sucuk, satır ve bıçakları fırlatmış ve bir süre sonrada gözaltına alınmıştı.

Bir çok suçtan hüküm giyen Mustafa A., serbest bırakılmasının ardından bugün ilçe merkezinde yine 4 yıl önce yaşanan olayın benzerini gerçekleştirdi.

Savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

(İHA)