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Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 21:50 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, Ereğli Devlet Hastanesi’ne 300 metre uzaklıktaki bir kanalizasyonda yeni doğmuş bebeğe ait ceset bulundu.

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda yeni doğmuş bebek cesedi buldu

Ereğli Belediyesi’ne bağlı temizlik personeli, temizlik yapmak için sabah saatlerinde Ereğli Devlet Hastanesi’ne yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan kanalizasyona gitti.

KANALİZASYONDA YENİ DOĞMUŞ BEBEK CESEDİ BULDULAR

İşçiler kanalizasyon çukurunda yeni doğmuş bebeğe ait cesedi görünce, polise haber verdi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kanalizasyondan çıkarılan bebek cesedi, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek soruşturma başlattı. (DHA)

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Zonguldak Ereğli Kanalizasyon bebek cesedi Ereğli Devlet Hastanesi

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