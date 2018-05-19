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Zonguldak'ta hamile eşinin yanında tekme tokat dövdüler!

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2018 20:31 | Son Güncelleme

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde pazardan aldıkları ürünlerin üzerinden kamyonet geçen çift ile kamyonet sahipleri arasında kavga çıktı. Kamyonetin sahibi E. T., akrabalarıyla birlikte hamile eşinin yanında, Hüzeyin Kızıltepe'yi tekme tokat dövdü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Müftü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre pazardan alışveriş yapan Nazlı Kızıltepe(31) ve Hüzeyin Kızıltepe'nin(29) aldığı ürünleri evlerine taşıdıkları sırada ağır gelince dinlenmek için yere koydular. Daha sonra ürünlerin üzerinden kamyonet geçti.

HAMİLE KARISININ YANINDA TEKME TOKAT DÖVDÜLER

Kamyonetin kime ait olduğunu öğrenen çift, iş yerlerine giderek olayı anlattı. Her iki tarafın birbirine sarf ettiği sözlerin ardından yaşanan arbede kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi E.T, akrabaları ve çalışanları ile birilkte Hüseyin Kızıltepe'ya saldırdı. 5 kişi, hamile olan eşinin yanında Kızıltepe'yi yere yatırıp tekme tokat dövdü. Çevredekiler öfkeli grubu sakinleştirmekte güçlük çekti. Kocası darp edilen 7 aylık hamile Nazlı Kızıltepe ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı. 5 şüpheli, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kavga anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaçan adamı yakalayan şüphelilerin darp ettiği görülüyor. (DHA)

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Zonguldak Ereğli hamile çift kavga Hüseyin Kızıltepe

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