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Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2018 17:49 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta, lisede felsefe öğretmeni olarak görev yapan B.Ç. (50), Y.G. (18) isimli kız öğrencisiyle ilişkisinin ortaya çıkması üzerine hakkında idari soruşturma başlatılarak, açığa alındı.

Zonguldak'ta iğrenç olay! Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen...

Başöğretmen Anadolu Lisesi'nden bu yıl mezun olan Y.G.'nin geçen hafta eve gitmemesi üzerine ailesi, cumhuriyet savcılığına şikayette bulundu. Y.G.'nin, sevgili olduğu felsefe öğretmeni B.Ç. ile şehir dışına kaçtığı ortaya çıktı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hakkında idari soruşturma başlatılan B.Ç., açığa alındı.

EŞİNDEN AYRILMIŞ

B.Ç.'nin, bir süre önce kendisi gibi öğretmen olan eşinden ayrıldığı öğrenildi.

öğretmen

SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan ailenin, B.Ç. ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından şikayetinden vazgeçtiği belirtildi. Talimatla ifadesi alınan B.Ç., daha sonra serbest bırakıldı.

DHA

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Öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen açığa alındıÖğrencisiyle ilişkisi ortaya çıkan öğretmen açığa alındı
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Eğitimde bitti ülkede insanlıkta ama Saray kazandı sorun değil
yaşlı kurt demekki taze seviyormus alan razı veren razı adamda dulmus sıkıntı yok
kız 18 yaşında gönüllü birlikte oluyor 80 yaşında olsada 20 yaşında olsada iki tarafta razıysa kanunen engel yok.
şaşırdıkmi hayir barbatlikta hindistani zambiyayi nunbaiyayi geride biraktik
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