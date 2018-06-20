Zonguldak'ta veteriner evli kadına çiftlikte dehşeti yaşattı! Kendini böyle savundu

Olay, 13 Ekim 2017’de Çaycuma ilçesinde meydana geldi. Veteriner Uğur G., iddiaya göre sosyal medya üzerinden tanıştığı M.K. ile bir süre ilişki yaşadı. Uğur G.’nin eşinden boşanması için baskı yaptığı M.K. kabul etmeyince ilişkileri son buldu. Uğur G., bir süre sonra kadına kocasıyla birlikte çektirdiği fotoğrafını atarak, buluşmaya gelmediği takdirde yanındaki kocasına her şeyi anlatacağı yönünde tehditte bulundu. Buluşmayı kabul eden M.K.’yi aracıyla alan Uğur G., silah zoruyla çiftlik evine götürdü.

Tabancasını masaya koyan Uğur G.,kadına zorla cinsel istismarda bulundu, çıplak fotoğrafları ve videosunu çekti. M.K., tehditlerin sürmesi üzerine olaydan 1 ay sonra karakoldaki şikayeti üzerine Uğur G. gözaltına alındı. Tutuklanan Uğur G., avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Uğur G. hakkında ’basit yaralama’, ’şantaj’, ’cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, 'nitelikli cinsel saldırı', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek’ suçlarından 29 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Uğur G. hakim karşısına çıktı. M.K. ise duruşmaya katılmadı.