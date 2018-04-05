Zonguldak ve Bartın’daki kazalar mobesede

Zonguldak ve Bartın’da meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, meydana gelen trafik kazalarının mobese görüntülerini paylaştı. "Trafik kurallarına uysalardı bu kazalar yaşanmazdı" başlığı ile paylaşılan kaza görüntüleriyle trafik kuralları hatırlatılıyor.
Zonguldak Valiliği önünde gece saatlerinde meydana gelen kazada iki farklı güzergahtan gelen araçların çarpışması yer alıyor. Maddi hasarla sonuçlanan kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken sürücülerin bir süre kazanın şokunu atlatamadığı görülüyor.
Bartın’da kavşakta meydana gelen kazada ise iki farklı güzergahtan gelen araçlar kafa kafaya çarpışıyor. Metrelerce savrulan her iki araç refüje ve bariyerlere çarparak durduğu yer alıyor. Öte yandan hafif ticari araç ile çarpışan otomobil kavşakta ters dönerken kazada 7 kişi yaralandı.
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