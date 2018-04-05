HABER

Zonguldak ve Bartın’daki kazalar mobesede

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 11:14 | Son Güncelleme

Zonguldak ve Bartın’da meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, meydana gelen trafik kazalarının mobese görüntülerini paylaştı.

Zonguldak ve Bartın’da meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı, meydana gelen trafik kazalarının mobese görüntülerini paylaştı. "Trafik kurallarına uysalardı bu kazalar yaşanmazdı" başlığı ile paylaşılan kaza görüntüleriyle trafik kuralları hatırlatılıyor.
Zonguldak Valiliği önünde gece saatlerinde meydana gelen kazada iki farklı güzergahtan gelen araçların çarpışması yer alıyor. Maddi hasarla sonuçlanan kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken sürücülerin bir süre kazanın şokunu atlatamadığı görülüyor.
Bartın’da kavşakta meydana gelen kazada ise iki farklı güzergahtan gelen araçlar kafa kafaya çarpışıyor. Metrelerce savrulan her iki araç refüje ve bariyerlere çarparak durduğu yer alıyor. Öte yandan hafif ticari araç ile çarpışan otomobil kavşakta ters dönerken kazada 7 kişi yaralandı.

Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler!Yunanistan'dan Türkiye için skandal sözler!
İmam Hatipli gençler deizme kayıyor!İmam Hatipli gençler deizme kayıyor!
Asiye Teyze'yi zabıtaya vermedilerAsiye Teyze'yi zabıtaya vermediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Gelin adayı Solmaz hayatının şokunu yaşadı!

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Hatay'da fotoğraf vermemeye çalışan ünlü kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sınıra gitmeyen sanatçılar var! 25 ünlü son anda vazgeçmiş

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye el koydu! Abdulkadir Selvi yazdı

İmam Hatipli gençler deizme kayıyor! Ahmet Hakan yazdı

İmam Hatipli gençler deizme kayıyor! Ahmet Hakan yazdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ankara'daki lisede dehşet! 4 öğrenci bıçaklandı

Ali Şen'in büyük acısı! Bente Şen'in cenazesi öncesi aileden flaş talep

Ali Şen'in büyük acısı! Bente Şen'in cenazesi öncesi aileden flaş talep

3 gencin feci sonu! Ebru Demir ses yarışmasına bile katılmıştı

3 gencin feci sonu! Ebru Demir ses yarışmasına bile katılmıştı

Çeşme gemisinde can pazarı!

Çeşme gemisinde can pazarı!

Anne ve çocuğu yanmaktan son anda kurtuldu

Anne ve çocuğu yanmaktan son anda kurtuldu

Travestilerle bir anda kavgaya tutuştular! Dipçik ve sopalarla...

Travestilerle bir anda kavgaya tutuştular! Dipçik ve sopalarla...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.