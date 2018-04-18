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Zonguldak'ta 2 ölü yunus sahile vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 14:39 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta sahilde 2 yunus ölüsü bulundu.

Zonguldak'ta 2 ölü yunus sahile vurdu

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ta sahilde 2 yunus ölüsü bulundu. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Cemalettin Çataklı, yunusların ateşli silahla öldüklerine dair bir bulguya rastlamadıklarını söyledi.
Bahçelievler Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan sahilde 2 yunus ölüsü olduğunu fark edenler durumu yetkililere bildirdi. Yunusların gövdesinde bulunan delikler nedeniyle silahla vurulmuş olabilecekleri iddia edildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve polis ekipleri yunusların fotoğrafını çekerek inceleme yaptı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Cemalettin Çataklı, ekiplerinin yunuslarda inceleme yaptığını ve silahla vurulduklarına dair bir bulguya rastlanılmadığını, yunusların intihar etmiş olabileceklerini ifade etti.
FOTOĞRAFLI

Zonguldak'ta 2 ölü yunus sahile vurdu

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