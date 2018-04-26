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Zonguldak’ta 200 kök Hint keneviri ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 15:35 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince yapılan bir operasyonda 200 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, merkez İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde M.Ç.

Zonguldak’ta 200 kök Hint keneviri ele geçirildi

Zonguldak’ta jandarma ekiplerince yapılan bir operasyonda 200 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, merkez İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde M.Ç. isimli bir şahsın uyuşturucu bitki yetiştirdiği ihbarı üzerine harekete geçti. Bir süre takibe alınan M.Ç.’nin arazisinde saksılar içinde Hint keneviri ektiğini tespit eden jandarma ekiplerince yapılan operasyon ile 200 kök Hint keneviri sökülerek imha edildi. Olay sonrası M.Ç. gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak’ta 200 kök Hint keneviri ele geçirildi

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