Zonguldak’ta 25 motosiklet denetlendi, 8 bin 72 lira ceza uygulandı

Zonguldak’ta trafik ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulama sonucunda toplam 8 bin 72 lira ceza uygulandı.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, abartılı ve hileli egzoz ile motosiklet kullanımına yönelik alınan ihbarlar doğrultusunda motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan uygulamada 25 motosiklet denetlendi. 2 sürücüye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan işlem yapıldı. Denetimlerde toplam 8 bin 72 lira ceza uygulandı.
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