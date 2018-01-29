Zonguldak'ta 28 uyuşturucu şüphelisi adliyede (2)

13 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Zonguldak Jandarma Komutanlığı ekiplerince, İstanbul ve Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 28 kişiden 13'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 15'i tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden İ.K., Y.S., T.Y., H.B., B.K., İ.T., O.U., B.I., E.E., H.D., M.D., Ş.P. ve C.Y. tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.