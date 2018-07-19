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Zonguldak'ta 3 DEAŞ şüphelisi adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 20:31 | Son Güncelleme

TUTUKLANDILAR Zonguldak'ta terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu 3 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Walid H., Zaidan A.Z.

TUTUKLANDILAR
Zonguldak'ta terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu 3 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Walid H., Zaidan A.Z. ve Amer A.Z., 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı.

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