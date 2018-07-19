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Zonguldak'ta 3 DEAŞ şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 13:27 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak'ta 3 DEAŞ şüphelisi adliyede

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zonguldak ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 Temmuz'da Kepez Mahallesi'nde DEAŞ şüphelilerine yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Walid H., Zaidan A.Z., Amer A.Z. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. S.A. adlı kadın ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Zonguldak'ta 3 DEAŞ şüphelisi adliyedeZonguldak'ta 3 DEAŞ şüphelisi adliyede

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