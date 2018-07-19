HABER

Zonguldak'ta 3 DEAŞ şüphelisi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 14:54 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Suriyeli 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zonguldak ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 6 Temmuz'da Kepez Mahallesi'nde DEAŞ şüphelilerine yönelik operasyon yaptı. Operasyonda, 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Walid H., Zaidan A.Z., Amer A.Z. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. S.A. adlı kadın ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

PARTNERDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğizDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğiz
Van'da teröristlere yardım ve yataklığa 6 tutuklamaVan'da teröristlere yardım ve yataklığa 6 tutuklama
3 kişinin ölümüne neden olmakla suçlanan alkollü sürücü adliyede3 kişinin ölümüne neden olmakla suçlanan alkollü sürücü adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca dolarlık TV kanallarının sahibine öz kızına cinsel istismardan 18 yıl 9 ay hapis

Milyonlarca dolarlık TV kanallarının sahibine öz kızına cinsel istismardan 18 yıl 9 ay hapis

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı

Tan Taşçı ve sevgilisi plajda yoga yaptı

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin 3 yıl önce söylediği 'Bir dalda iki kiraz' türküsünün görüntüleri ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu

Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor

Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı

Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı

İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!

İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!

İstanbul'a tatile gelen genç model 5.kattan düştü! Ölümle pençeleşiyor

İstanbul'a tatile gelen genç model 5.kattan düştü! Ölümle pençeleşiyor

Dolandırıldığını iddia ederek megafonla parasını istedi

Dolandırıldığını iddia ederek megafonla parasını istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.