Zonguldak'ta 4 bin yıllık sikke ele geçirildi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, maddi değeri yaklaşık 100 bin dolar olan 4 bin yıllık 595 adet tarihi sikke ele geçirildi.
İl Jandarma ve Kozlu İlçe Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Bugün sabah saatlerinde Esen köyü Ilıksu mevkiinde yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda Antik Yunan dönemine ait 595 adet sikke ele geçirildi. Ele geçirilen sikkelerin maddi değerinin yaklaşık 100 bin dolar olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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