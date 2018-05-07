Zonguldak'ta 73 sanıklı FETÖ'nün 'Emniyet Yapılanması' davası başladı

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY'nin 'Emniyet Yapılanması' davasında 58'i tutuklu, 15'i tutuksuz, 73 sanığın yargılandığı davanın görülmesine başlandı.
FETÖ/PDY'nin 'Batı Karadeniz Emniyet Yapılanması' içerisinde yer alan ve aralarında 'emniyet imamları' nın yanı sıra eski emniyet müdürleri, amir, komiser ve polis memurlarının da bulunduğu 58'i tutuklu, 15'i tutuksuz 73 sanıklı iddianame tamamlanarak dava Zonguldak 2'nci Ağrı Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Tutuklu sanıklar cezaevi araçlarıyla sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Adliyeye sevk sırasında polis ve jandarma çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan 330 sayfalık iddianamede sanıklar hakkında 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs', 'TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Silahlı terör örgütüne üye olma veya silahlı terör örgütü yönetme' suçlamalarıyla 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
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