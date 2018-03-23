Zonguldak’ta araç takla attı: 4 yaralı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Devrek- Ankara karayolu Başlarkadı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Zonguldak istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Dursun Demiral yönetimindeki 06 EV 6065 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araç içerisinde bulunan Muhammed Demiral, Kafiye Demiral, Emir Buğra Demiral ve Emin Demiral yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Devrek Devlet Hastanesine kaldıran yaralılar tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.