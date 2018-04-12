HABER

Zonguldak’ta "Bahar Temizliği 2" operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 11:03 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta "Bahar Temizliği 2" operasyonu kapsamında uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptığı iddia edilen 6 şüpheliden 4’ü adliyeye sevk edildi.Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada narkotik ekipleri dün sabah saatlerinde "Bahar Temizliği 2" operasyonu gerçekleştirdi.

Zonguldak’ta "Bahar Temizliği 2" operasyonu

Zonguldak’ta "Bahar Temizliği 2" operasyonu kapsamında uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptığı iddia edilen 6 şüpheliden 4’ü adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada narkotik ekipleri dün sabah saatlerinde "Bahar Temizliği 2" operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında; 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı. A.B. (28) ve G.B.’nin (35) uyuşturucu madde kullanıcısı olduğu tespit edildi. İl merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen A.N. (41), C.O. (30), Ş.A. (25) ve Ç.A. (36) da yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 adet silah, 15 adet mermi ve yaklaşık 60 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla Zonguldak Adliyesi’ne getirildi. Şüphelilerin adliyedeki sorguları sürüyor.

Zonguldak’ta

Zonguldak’ta

Zonguldak’ta

Milyonlarca emekliye Temmuz zammı müjdesi!Milyonlarca emekliye Temmuz zammı müjdesi!
Ankara'da deprem yaratacak iddia! Ankara'da deprem yaratacak iddia!
Berat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaştaBerat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaşta
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Suriye krizinde son dakika gelişme: ABD savaş gemileri Akdeniz'e geliyor

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Mahkemede şok sözler: Ona saldırmadım, annesiyle ilişkim var

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Deve güreşi yaptıranlara hapis cezası geliyor!

Deve güreşi yaptıranlara hapis cezası geliyor!

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Amcasının istismarından kaçtı! Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktı

Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası verdiler!

Markette sucuk 'çalan' kediye kafes cezası verdiler!

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

Hamile çocuk skandalında şoke eden rapor: Rızayla ilişkiye girdiler

WhatsApp fotoğrafını beğenmediği sevgilisini öldürdü!

WhatsApp fotoğrafını beğenmediği sevgilisini öldürdü!

Boğazını kesip, defalarca bıçaklayarak inşaata bıraktılar

Boğazını kesip, defalarca bıçaklayarak inşaata bıraktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.