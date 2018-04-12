Zonguldak’ta "Bahar Temizliği 2" operasyonu kapsamında uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptığı iddia edilen 6 şüpheliden 4’ü adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada narkotik ekipleri dün sabah saatlerinde "Bahar Temizliği 2" operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında; 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı. A.B. (28) ve G.B.’nin (35) uyuşturucu madde kullanıcısı olduğu tespit edildi. İl merkezinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen A.N. (41), C.O. (30), Ş.A. (25) ve Ç.A. (36) da yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 1 adet silah, 15 adet mermi ve yaklaşık 60 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, "uyuşturucu madde ticareti" suçlamasıyla Zonguldak Adliyesi’ne getirildi. Şüphelilerin adliyedeki sorguları sürüyor.