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Zonguldak’ta 'Çanakkale Vefa Yürüyüşü'

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 09:22 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, Çanakkale Kara Savaşları'nın 103'üncü yıl dönümü nedeniyle '57'nci Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü' düzenlendi.

Zonguldak’ta 'Çanakkale Vefa Yürüyüşü'

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, Çanakkale Kara Savaşları'nın 103'üncü yıl dönümü nedeniyle '57'nci Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü' düzenlendi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş öncesi Yayla Mahallesi Fener Camii'nde sabah namazı kılındı. Cami çıkışında programa katılanlara 57'nci Alay askerlerinin son yemeği kırık buğday çorbası ve Türk bayrağı dağıtıldı. Ardından Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve siyasi parti temsilcileri ile çoğunluğu öğrenci yaklaşık 500 kişi, Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını taşıyarak kent merkezine yürüdü.
Yürüyüş sırasında 'Ne mutlu Türküm diyene', 'Vatan sana canım feda' sloganları atıldı. Yürüyüş, Şehitler Anıtı’nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için dua edilmesiyle sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Zonguldak’ta 'Çanakkale Vefa Yürüyüşü'Zonguldak’ta 'Çanakkale Vefa Yürüyüşü'Zonguldak’ta 'Çanakkale Vefa Yürüyüşü'Zonguldak’ta 'Çanakkale Vefa Yürüyüşü'

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