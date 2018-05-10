Zonguldak'ta çete operasyonu: 12 gözaltı (2)

GÖZALTI 23'E YÜKSELDİ

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi altına alınırken, devam eden soruşturma kapsamında 11 kişi daha gözaltına alındı. 11 kişinin evlerinde arama yapıldı. Gözaltına alınan 23 kişinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

