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Zonguldak'ta çete operasyonu: 12 gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 21:45 | Son Güncelleme

GÖZALTI 23'E YÜKSELDİ Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi altına alınırken, devam eden soruşturma kapsamında 11 kişi daha gözaltına alındı.

GÖZALTI 23'E YÜKSELDİ
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi altına alınırken, devam eden soruşturma kapsamında 11 kişi daha gözaltına alındı. 11 kişinin evlerinde arama yapıldı. Gözaltına alınan 23 kişinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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