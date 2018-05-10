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Zonguldak'ta çete operasyonu: 12 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.05.2018 12:52 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda örgüt liderinin de aralarına bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta çete operasyonu: 12 gözaltı

Cüneyt ÖZFİDAN/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda örgüt liderinin de aralarına bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.
Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü, Ereğli ilçesinde 'Adam öldürmeye teşebbüs, azmettirme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, dolandırıcılık, tefecilik, kasten yaralama ve tehdit' gibi suçları işledikleri tespit edilen çeteyi takibe aldı. 6 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından ekipler, Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon için düğmeye basıldı. Sabah erken saatlerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda aralarında örgütün lideri olduğu ileri sürülen Muhammet L., Serkan Ö., Ali İ., Ersin K., Şaban D., Yavuz E., Yunus T., Hızır İ., Naci C., Erkan Ö., Necmettin İ. ve Evren T.'yi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda çek, senet ve silahlar ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen F serisi 1 doların FETÖ/PDY ile bağlantısının olup olmadığı noktasında araştırma başlatıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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Zonguldak'ta çete operasyonu: 12 gözaltıZonguldak'ta çete operasyonu: 12 gözaltı

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