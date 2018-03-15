Zonguldak'ta doğal gaz firmasının şubesinde patlama: 2 yaralı

Gürkay GÜNDOĞAZ/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, doğal gaz firmasına ait iş yerinde, meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 15.30 sıralarında, merkez Bahçelievler Mahallesi'nde, doğal gaz firmasına ait iş yerinde meydana geldi. Doğal gaz sıkışmasından kaynaklandığı ileri sürülen patlamada, ilk belirlemelere göre, 2 kişi yaralandı. Patlama ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Polis ekipleri ise patlamanın olduğu bölgede güvenlik önlemi aldı. Olay yerine bomba imha ekipleri de gönderildi. Bölgede, patlamaya ilişkin incelemelerin sürdürüldüğü belirtildi.
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