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Zonguldak’ta doğalgaz patlaması: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.03.2018 17:42 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta ilköğretim okulunun yakınında özel bir firmanın yetkili servisinde patlama meydana geldi.

Zonguldak’ta ilköğretim okulunun yakınında özel bir firmanın yetkili servisinde patlama meydana geldi. Doğalgaz sıkışmasından kaynaklandığı iddia edilen patlamada iki kişi yaralandı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken babasının binada olduğunu öğrenen küçük bir kız çocuğu gözyaşlarına boğuldu.
Edinilen bilgiye göre, olay, Bahçelievler Mahallesi Rasat Sokak üzerinde meydana geldi. Bahçelievler İlköğretim Okulu’nun yakınında bulunan bir apartmanın giriş katında bulunan doğalgaz kombilerinin bakımının yapıldığı özel bir firmanın yetkili servisinde iddialara göre doğalgaz sıkışmasından kaynaklı patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle firmaya ait iş yerinde ve apartmanda geniş çapta maddi hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken firmada çalışan Seren Atar’ın (25) yüzünde yanıklar meydana geldi. Olayın meydana geldiği işyerinin üst katında ikamet eden Fatma Kar (64) ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Öte yandan, bölgeye bomba imha ekipleri de sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri ve bomba imha uzmanları meydana patlamaya ilişkin çalışma başlattı.

Babası için gözyaşı döktü
Bu sırada Bahçelievler İlköğretim Okulu’nda okuyan kız çocuğu ise patlamanın meydana geldiği binada bulunan babası için gözyaşı döktü. Olay yerine gelerek "Babam nerede?" diye göz yaşı döken küçük kızı çevredeki vatandaşlar sakinleştirdi. Babasının sağlık durumunun iyi olduğunu çevredekilerden öğrenen küçük kız, bir süre sonra annesinin yanına giderek ağladı. Evlerinin zarar gördüğünü düşünen ve "Biz şimdi nereye gideceğiz?" diyen küçük kızı teselli eden annesi ise "Kızım evde bir şey yok. Evimize gideceğiz" diyerek sarıldı. Küçük kız olayın şokuyla, "Ben bir daha o eve girmem" diyerek ağladı. Olayın şokunu atlatamayan küçük kız ise annesi tarafından bulunduğu yerden uzaklaştırıldı.
Öte yandan, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

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