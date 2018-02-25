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Zonguldak'ta doktoru darbeden uzman çavuş ve arkadaşı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2018 18:02 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, aile hekimi Dr.

Zonguldak'ta doktoru darbeden uzman çavuş ve arkadaşı tutuklandı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, aile hekimi Dr. Hasan Koca'yı darbederek, ormanlık alana bırakan Uzman Çavuş Mustafa B. (28) ve arkadaşı Tarkan Y. (20) tutuklandı.
Aile Hekimi Dr. Hasan Koca'yı önceki gün darbettikten sonra ormanlık alana bırakan Uzman Çavuş Mustafa B. ve arkadaşı Tarkan Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Mustafa B. ve Tarkan Y., tutuklandı.
Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan Dr. Hasan Koca'nın ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdürdüğü öğrenildi.

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Zonguldak'ta doktoru darbeden uzman çavuş ve arkadaşı tutuklandıZonguldak'ta doktoru darbeden uzman çavuş ve arkadaşı tutuklandı

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