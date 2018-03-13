Zonguldak’ta facia ucuz atlatıldı

Zonguldak’ta rampada duran tırın dorsesinden kurtulan 2 ton ağırlığındaki iş makinesi, arkadan gelen araçların üzerine daldı. Facia ucuz atlatıldı, can kaybı yaşanmadı. O anlar ise müşterisini taşıyan taksinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi mevkisinde meydana geldi. Mithatpaşa Tünelleri’nin yapımı için bölgeye tırın dorsesinde iş makinesi taşınmak istendi. Rampadaki tırın dorsesinde bağlı bulunduğu yerden kurtulan iş makinesi arkadan seyir halinde olan araçların üzerine daldı. Kaçmaya çalışan sürücülerin üzerine dalan iş makinesi dört araca zarar verdi.

Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Korku dolu anlar güvenlik kamerasında

Kent merkezinden aldığı yolcusunu taşıyan ticari taksi sürücüsü Ali Şahintürk ise yaşananları anlattı. Şahintürk, "Tam tır mevkiye geldiğinde önündeki araç durmuş. Tır sallanınca zincirlerin koptuğunu ben arkadan gördüm. Sonra önünde panel vardı. O yere düşünce lastiği havaya kalktı. Sırayla araçlara vurdu. Ben geri kaçmaya çalıştım. Çok hızlı geliyordu. Çok fazla geri kaçarsam beni öldürür düşüncesiyle bana vurup durmasını bekledim. Arabada yaşlı bir teyze vardı. Tansiyon hastası. Hemen ona su falan içirildi. Çok şükür yaralı yok. Herkesin verilmiş büyük bir sadakası varmış. Ben çok geri kaçmış olsam makine aşırı hızlandı. Makine bir anda çok hızlandı” diye konuştu.

Ticari taksinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise yolcu ve şoför korku dolu anlar yaşadı. Üç araca çarptıktan sonra ticari taksiye çarparak durabilen iş makinesi şoförü hakkında soruşturma başlatıldı. Öte yandan meydana gelen kaza nedeniyle şehirde trafik kısa süreli durdu.