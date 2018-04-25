Zonguldak'ta 'Falcon' ve 'ByLock' kullanıcıları adliyede (2)

1 TUTUKLAMA
Zonguldak'ta düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün haberleşme programları 'Falcon' ile 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhittin Ş. ve Büşra D., savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Muhittin Ş. tutuklanırken, Büşra D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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