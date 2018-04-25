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Zonguldak'ta 'Falcon' ve 'ByLock' kullanıcıları adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 10:18 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün haberleşme programları 'Falcon' ile 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.  Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen 2 kişi, önceki gün gözaltına alındı.

Zonguldak'ta 'Falcon' ve 'ByLock' kullanıcıları adliyede

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün haberleşme programları 'Falcon' ile 'ByLock'u kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi olduğu belirlenen 2 kişi, önceki gün gözaltına alındı. Şüphelilerden Muhittin Ş.'nin 'Falcon', üniversite öğrencisi Büşra D.'nin ise 'ByLock' kullanıcısı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Muhittin Ş. ve Büşra D., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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Zonguldak'ta 'Falcon' ve 'ByLock' kullanıcıları adliyede

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