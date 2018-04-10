Zonguldak'ta FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün 'sözde' büyük bölge talebe sorumlusu ve mahrem imamı Uğur E., Tarık O. ve ByLock kullanıcısı Turan Y., gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, örgütün 'sözde' büyük bölge talebe sorumlusu ve mahrem imam Uğur E., mahrem imam Tarık O. ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Turan Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette sorgusunun devam ettiği belirtildi.
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