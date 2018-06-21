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Zonguldak'ta FETÖ şüphelisi 11 asker adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 21:38 | Son Güncelleme

SERBEST BIRAKILDILAR Zonguldak merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda adliyeye sevk edilen 11 muvazzaf asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR
Zonguldak merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda adliyeye sevk edilen 11 muvazzaf asker, savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerin tümü etkinlik pişmanlık yasası hükümleri gereğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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