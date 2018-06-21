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Zonguldak'ta FETÖ şüphelisi 11 asker adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 12:10 | Son Güncelleme

ZONGULDAK merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 11 muvazzaf asker, adliyeye sevk edildi.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK merkezli 11 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 11 muvazzaf asker, adliyeye sevk edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında geçen 12 Haziran'da operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul, Karaman, Gaziantep, Balıkesir, Kırıkkale, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Hakkari ve İzmir'de eş zamanlı düzenlediği operasyonda, 11 askeri gözaltına aldı.'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak haberleştikleri iddia edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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