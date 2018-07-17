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Zonguldak'ta FETÖ'den 12 asker tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 10:25 | Son Güncelleme

ZONGULDAK merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 19 askerden 12'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK merkezli 12 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 19 askerden 12'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Temmuz'da 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Zonguldak merkezli Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Hakkari, Mardin, Muş, Muğla, Samsun, Şanlıurfa ve Tunceli'de düzenlediği operasyonla, 'ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak haberleştikleri ve örgüt üyesi oldukları öne sürülen 19 muvazzaf asker gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 12'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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