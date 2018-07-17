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Zonguldak'ta, FETÖ'den ihraç edilen astsubaya gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 18:06 | Son Güncelleme

HATAY'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama çıkarılan meslekten ihraç edilen astsubay İ.M.C., Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gözaltına alındı.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- HATAY'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama çıkarılan meslekten ihraç edilen astsubay İ.M.C., Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gözaltına alındı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen astsubay İ.M.C. hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla yakalama kararı çıkartıldı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İ.M.C.'yi Ereğli ilçesindeki evinde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen İ.M.C.'nin, işlemlerinin ardından Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edileceği bildirildi.

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