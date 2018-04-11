Zonguldak’ta FETÖ/PDY operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Zonguldak’ta polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün ’sözde’ büyük bölge talebe sorumlusu, mahrem sorumlusu ve ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen iki şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyelerine yönelik önceki gün operasyon düzenlemişti. Düzenlenen operasyonda, örgütün ’sözde’ büyük bölge talebe sorumlusu ve mahrem sorumlusu Uğur E., Tarık O. ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Turan Y. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan örgütün ’sözde’ büyük bölge talebe sorumlusu ve mahrem sorumlusu Uğur E. ve Tarık O. sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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