HABER

Zonguldak’ta FETÖ/PDY operasyonu: 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.04.2018 16:50 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün ’sözde’ büyük bölge talebe sorumlusu, mahrem sorumlusu ve ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen iki şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyelerine yönelik önceki gün operasyon düzenlemişti.

Zonguldak’ta polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, örgütün ’sözde’ büyük bölge talebe sorumlusu, mahrem sorumlusu ve ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen iki şüpheli sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY üyelerine yönelik önceki gün operasyon düzenlemişti. Düzenlenen operasyonda, örgütün ’sözde’ büyük bölge talebe sorumlusu ve mahrem sorumlusu Uğur E., Tarık O. ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Turan Y. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan örgütün ’sözde’ büyük bölge talebe sorumlusu ve mahrem sorumlusu Uğur E. ve Tarık O. sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbullular dikkat! Seçim var, trafik kilitİstanbullular dikkat! Seçim var, trafik kilit
Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme! Operasyon yapılacak mı?Türkiye ve Rusya arasında kritik görüşme! Operasyon yapılacak mı?
Taksim İlk Yardım Hastanesi'nden yine duman yükseldiTaksim İlk Yardım Hastanesi'nden yine duman yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

İmzaya gitmeyi unuttu, tutuklama kararı çıkınca çatıya çıktı

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Üniversitelilerin otostop macerası kötü bitti

Güvenlik kamerasını gören hırsız, göbek atmaya başladı

Güvenlik kamerasını gören hırsız, göbek atmaya başladı

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

Ümraniye'de kanlı infaz! Nurçinler çetesi üyesiydi...

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

İstanbul Boğazı'ndaki gemi kazası sonrası İlber Ortaylı'dan flaş sözler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

Komşu kavgasında 'Yakuza' cezası: Parmağını satırla kestiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.