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Zonguldak’ta FETÖ/PDY operasyonu: 2 şüpheli adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 25.04.2018 10:13 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta FETÖ/PDY’nin haberleşme programı olan "Falcon" ve "Bylock" kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı "Falcon" ve "Bylock"u kullanan S.M.T.

Zonguldak’ta FETÖ/PDY operasyonu: 2 şüpheli adliyede

Zonguldak’ta FETÖ/PDY’nin haberleşme programı olan "Falcon" ve "Bylock" kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan iki şüpheli adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı "Falcon" ve "Bylock"u kullanan S.M.T. ve üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen B.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Zonguldak Adliyesine sevk edildi.

Zonguldak’ta FETÖ/PDY operasyonu: 2 şüpheli adliyede

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