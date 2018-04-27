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Zonguldak'ta HDP il başkanı gözaltına alındı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 18:26 | Son Güncelleme

SERBEST BIRAKILDI 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla gözaltına alınan HDP Zonguldak İl Başkanı Mehmet Zeki Salmanoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

SERBEST BIRAKILDI
'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla gözaltına alınan HDP Zonguldak İl Başkanı Mehmet Zeki Salmanoğlu, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Salmanoğlu, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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